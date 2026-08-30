Fra poco meno di due ore, l'Inter di Cristian Chivu affronta la sua prima trasferta stagionale, sull'insidioso campo del Cagliari

Marco Macca
chivu pisacane cagliari inter

VIDEO / Cagliari-Inter: le probabili formazioni di Pisacane e Chivu

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Fra poco meno di due ore, l'Inter di Cristian Chivu affronta la sua prima trasferta stagionale, sull'insidioso campo del Cagliari, reduce dalla vittoria all'esordio in campionato contro il Cagliari.

GettyImages-2291586011 (1)

L'allenatore nerazzurro, secondo ultime indiscrezioni di Sky Sport, è pronto a confermare in blocco la formazione che ha battuto 4-1 il Monza a San Siro. Spazio, dunque, in difesa a Bisseck, preferito a Pavard, e Akanji, che tiene il posto, con Stones inizialmente in panchina. A centrocampo Zielinski è in vantaggio su Sucic, mentre Curtis Jones dovrebbe beneficiare di qualche minuto a gara in corso. Ecco la probabile formazione dell'Inter:

chivu

WhatsApp Image 2026-08-30 at 17.45.38 (1)
Sky

Questa, invece, la probabile formazione del Cagliari:

WhatsApp Image 2026-08-30 at 17.45.38
Sky

(Fonte: Sky Sport)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti