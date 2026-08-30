Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Fra poco meno di due ore, l'Inter di Cristian Chivu affronta la sua prima trasferta stagionale, sull'insidioso campo del Cagliari, reduce dalla vittoria all'esordio in campionato contro il Cagliari.

L'allenatore nerazzurro, secondo ultime indiscrezioni di Sky Sport, è pronto a confermare in blocco la formazione che ha battuto 4-1 il Monza a San Siro. Spazio, dunque, in difesa a Bisseck, preferito a Pavard, e Akanji, che tiene il posto, con Stones inizialmente in panchina. A centrocampo Zielinski è in vantaggio su Sucic, mentre Curtis Jones dovrebbe beneficiare di qualche minuto a gara in corso. Ecco la probabile formazione dell'Inter:

Sky

Questa, invece, la probabile formazione del Cagliari:

Sky

(Fonte: Sky Sport)