La mossa strategica dell'Inter per il futuro: cambiano le cose e arriva il nuovo benchmark

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Cristian Chivu ha sciolto tutti i dubbi e ha scelto chi giocherà a centrocampo nella sfida di questa sera a San Siro contro il Genoa di Daniele De Rossi.

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Secondo quanto riferito da Matteo Barzaghi di Sky Sport, infatti, con Calhanoglu e Zielinski infortunati, infatti, ad agire in mezzo saranno Sucic, Barella e Curtis Jones, che torna titolare a San Siro.

Resta da vedere chi prenderà il posto del turco in regia. Ma Chivu ha sciolto i dubbi: le scelte a centrocampo sono ormai fatte, in attesa delle formazioni ufficiali.