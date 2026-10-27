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Visti i tanti impegni e il trittico Milan-Feyenoord-Como alle porte, l'Inter domani a Venezia potrebbe presentare alcune rotazioni. D'altronde, la rosa ha ampiamente dimostrato di essere affidabile e competitiva in tutte le sue componenti.

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Ed ecco che Cristian Chivu starebbe pensando di far riposare Marcus Thuram in attacco, visto che dal rientro dalla sosta Nazionali il francese è sempre sceso in campo. La coppia offensiva, dunque, potrebbe essere composta da Bonny ed Esposito.

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Ma le esclusioni eccellenti potrebbero essere diverse: secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, a centrocampo potrebbe riposare Calhanoglu, mentre in difesa Akanji, ultimamente molto utilizzato dall'allenatore nerazzurro.