Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Doveva essere il momento in cui definire una nuova maggioranza all'interno della Lega Serie A verso l'elezione del prossimo presidente della Federcalcio e si è cementificata soltanto una nettissima spaccatura. Ecco quanto è emerso dall'incontro di stamattina secondo Repubblica: "La riunione tra i club indecisi di Serie A per la candidatura a presidente della Figc di Giovanni Malagò e Adriano Galliani ha prodotto un sostanziale pareggio. E parecchi malumori.

Sky - Inter, non solo Thuram: Chivu pensa ad altre due grosse esclusioni col Venezia! Le ultime La riunione è iniziata intorno alle 9.30. Aperta dal malcontento di alcune società. “Eravamo tutti compatti per Malagò. Cosa è cambiato?”. Mancavano le sei big (Inter, Milan, Juve, Napoli, Roma e Lazio) e il resto della platea si è sostanzialmente divisa. Percassi, leader dell’Atalanta che guida il fronte Galliani, ha spiegato che la strambata verso il senatore di Forza Italia dopo appena tre mesi di governo Malagò è dovuta all’improvvisa disponibilità di Galliani: “Un’occasione da non farai scappare”. Ma molti non erano d’accordo.

Gli altri, quelli rimasti a sostegno di Malagò, hanno contestato soprattutto il metodo: “Non si è reso disponibile, qualcuno ha deciso di chiamarlo. Non si fa così, potevamo parlarne in assemblea. Avevamo un candidato intorno al quale eravamo tutti compatti, ora siamo spaccati a metà”. E questa è la certezza più evidente. Oltre alle portabandiera Inter, Atalanta e Milan, con Galliani stanno Como, Parma, Genoa, Sassuolo e Cagliari. Malagò può contare, oltre a Roma e Napoli assenti, su Monza Torino Lecce Bologna. Restano alcune indecise. Quelle che nelle prossime ore decideranno la partita".