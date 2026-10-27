La riunione tra gli indecisi di Serie A per la candidatura a presidente della Figc di Malagò e Galliani ha prodotto un sostanziale pareggio. E parecchi malumori
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Doveva essere il momento in cui definire una nuova maggioranza all'interno della Lega Serie A verso l'elezione del prossimo presidente della Federcalcio e si è cementificata soltanto una nettissima spaccatura. Ecco quanto è emerso dall'incontro di stamattina secondo Repubblica: "La riunione tra i club indecisi di Serie A per la candidatura a presidente della Figc di Giovanni Malagò e Adriano Galliani ha prodotto un sostanziale pareggio. E parecchi malumori.
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Gli altri, quelli rimasti a sostegno di Malagò, hanno contestato soprattutto il metodo: “Non si è reso disponibile, qualcuno ha deciso di chiamarlo. Non si fa così, potevamo parlarne in assemblea. Avevamo un candidato intorno al quale eravamo tutti compatti, ora siamo spaccati a metà”. E questa è la certezza più evidente. Oltre alle portabandiera Inter, Atalanta e Milan, con Galliani stanno Como, Parma, Genoa, Sassuolo e Cagliari. Malagò può contare, oltre a Roma e Napoli assenti, su Monza Torino Lecce Bologna. Restano alcune indecise. Quelle che nelle prossime ore decideranno la partita".
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