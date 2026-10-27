VIDEO / Marotta: "FIGC? Malagò autorevole e competente, era necessario uno così. La Serie A..."

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Lotta Galliani-Malagò

La partita è aperta per la presidenza della Figc. Al momento, né Giovanni Malagò né Adriano Galliani possono avere la certezza di poter contare sugli 11 voti necessari per essere il candidato espresso dalla Lega Serie A. Secondo quanto ricostruito dall'Adnkronos, il testa a testa potrebbe rimanere aperto fino alla scadenza del termine per il deposito della candidatura, le 23:59 del 4 novembre. Non solo. Anche dopo, fino alle elezioni del 14 dicembre, ci sarebbero ancora margini per contrastare il candidato della Serie A.

Chi dovesse rimanere indietro tra Malagò e Galliani potrebbe essere candidato da un'altra componente e un terzo candidato potrebbe comunque avere chance di convincere un elettorato mai così fluido. Va ricordato anche che, escludendo la tornata elettorale dello scorso giugno che ha portato alla presidenza della Federcalcio lo stesso Malagò, l'ultimo presidente federale espresso dalla Serie A è stato Franco Carraro, eletto l'ultima volta nel giugno 2001.

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