Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Sandro Sabatini, giornalista, intervenuto durante il podcas Numer1, è tornato così sul mancato rigore assegnato all'Inter per il fallo di Viery su Thuram.

Getty Images

"C'è un pensiero che ho ormai da più di 24 ore: perché non hanno dato il primo rigore a Thuram? Perché Mariani prima indica il dischetto e poi ci ripensa? La risposta, scusate il ritardo, la dà proprio Thuram subito dopo la partita quando dice che gli arbitri pensa che è un simulatore.

Getty

Ma perché lo pensano? Questa è la grande domanda a cui nessuno si azzarda a dare una risposta. I casi sono due: o sono tutti impazziti gli arbitri, oppure perché qualche volta magari qualche caduta un po' simulata l'avrà fatta anche lui".