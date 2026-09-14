VIDEO / Inter, ecco la terza maglia 2026/27: le prime immagini ufficiali

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Arrivano notizie importanti in casa Inter in vista della partita di questa sera a San Siro contro l'Udinese. A riferirle è Sky Sport, secondo cui Cristian Chivu starebbe riflettendo sulla possibilità di lasciare inizialmente Lautaro Martinez fuori dalla squadra titolare.

In attesa della riunione tecnica decisiva, in cui l'allenatore nerazzurro comunicherà alla squadra la formazione, dunque, Matteo Barzaghi ha detto:

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"A breve la riunione tecnica. Ma la notizia è che Lautaro Martinez dovrebbe riposare e non andare in campo dal primo minuto. Ci stiamo lavorando. Chivu ancora non ha comunicato nulla alla squadra, ma sarebbe la notizia del giorno e sarebbe una notizia interessante, anche per capire chi giocherebbe al suo posto. Lautaro, dunque, non dovrebbe giocare titolare questa sera".

(Fonte: Sky Sport)