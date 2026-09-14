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C'è una tabella di marcia rigidissima che deve essere rispettata, perché anche un inciampo, come sottolinea il Corriere della Sera, potrebbe causare, infatti, l’esclusione del nuovo San Siro dal dossier degli stadi disponibili a ospitare gli Europei di calcio del 2032 che si giocheranno tra Italia e Turchia. Come riporta il quotidiano, la fine dei lavori è previsto nel 2031, un anno prima degli Europei.

VIDEO / San Siro in vendita: cosa ne sarà della Scala del calcio?

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1 Pagina 1 2 LE CIFRE 3 L'INIZIO DEI LAVORI 4 FRONTE GIUDIZIARIO

"Questo autunno, verso la fine di ottobre, si vocifera, dovrebbe essere finalmente svelato il render del futuro impianto. Al momento, tutto quello che si sa è che il nuovo stadio di San Siro avrà 71.500 posti (di cui oltre 13mila premium) e che il progetto è stato affidato agli studi Foster+partners e Manica, le stesse matite che hanno «disegnato» il nuovo Wembley di Londra in Inghilterra. Da quanto emerge si sarebbe cercato di mantenere nella progettazione alcune caratteristiche del «Meazza». Ma se dell’impianto ancora si sa poco, qualche indiscrezione su quanto avverrà intorno emerge dalla «relazione economica di fattibilità» che Inter e Milan hanno depositato in Comune".