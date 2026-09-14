Attesa per il progetto Foster e Manica: lavori al via l’anno prossimo
VIDEO FCIN1908 / Abodi: "Stadio? Grazie a Inter e Milan per l'investimento straordinario"
C'è una tabella di marcia rigidissima che deve essere rispettata, perché anche un inciampo, come sottolinea il Corriere della Sera, potrebbe causare, infatti, l’esclusione del nuovo San Siro dal dossier degli stadi disponibili a ospitare gli Europei di calcio del 2032 che si giocheranno tra Italia e Turchia. Come riporta il quotidiano, la fine dei lavori è previsto nel 2031, un anno prima degli Europei.
VIDEO / San Siro in vendita: cosa ne sarà della Scala del calcio?
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Interviste
Diouf: "Fare l'esterno ti sfinisce. Punto a tornare in mezzo. Ma se così mi impongo all'Inter..."
Senza categoria
W. Sabatini: "In A un solo fenomeno. Inter, che rimpianto. Chivu? La coerenza è una malattia..."
Rassegna stampa
Maldini, doppio guaio: positivo all'alcol e agli stupefacenti. Attesi gli esami tossicologici
Interviste
C. Augusto: "Questi anni all'Inter speciali. Ecco la prima cosa che ho imparato. Se penso..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti