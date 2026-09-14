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L'attaccante del Cagliari Daniel Maldini è risultato positivo all'alcoltest dopo l'incidente di sabato. Ma ha smentito le voci sulla positività agli stupefacenti.

Getty Images

Maldini ha sostenuto gli esami tossicologici e ha postato sui social l'esito dei test mettendo a tacere ogni voce. Dagli esami sostenuto non sono, infatti, state trovate tracce di stupefacenti.