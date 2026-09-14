VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."

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Intervistato da L'Equipe, il giocatore dell'Inter Andy Diouf ha parlato del suo nuovo ruolo nell'Inter e di Chivu e della nuova stagione appena iniziata:

«È completamente folle, è successo per caso. Mi sono ritrovato a iniziare alcune partite in quel ruolo e una dietro l’altra. Non sono un terzino né un’ala: sono un po’ scioccato (sorride). Il quinto, qualunque sia il sistema, è nella linea dei cinque dietro. Tu non sei un attaccante.»

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«Non mi sento né un terzino né un’ala. Il mio obiettivo è tornare a fare il centrocampista, perché è lì che sono stato formato e lì ho i miei riferimenti.»

«Quando hai la palla giochi quasi da ala, ma quando non ce l’hai devi ripiegare, stare nel blocco difensivo: richiede tantissimo sforzo e alla fine delle partite sei distrutto.»

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«Non mi sento né un terzino né un’ala. Il mio obiettivo è tornare a fare il centrocampista perché è il ruolo in cui sono cresciuto e quello in cui ho più punti di riferimento. Resterò comunque sempre disponibile per la squadra: i miei compagni non mi conoscevano davvero, ma se è da quinto che posso guadagnare minuti e impormi all’Inter, allora lo farò. Ho imparato tantissimo da questa esperienza.»