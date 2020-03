Inter, un dubbio frena l’affare Aubameyang: nel mirino anche Werner e due nomi dalla Premier

L’Inter studia le mosse per la prossima estate e lavora su più tavoli per l’attacco di Antonio Conte in vista della prossima stagione. Se l’addio di Lautaro, destinazione Barcellona, è sempre più probabile, il club nerazzurro continua a valutare il nome di Pierre-Emerick Aubameyang per sostituire il ‘Toro‘.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, sul gabonese ci sono anche il Barcellona – che lo considera il piano B di Lautaro Martinez – e il Paris Saint-Germain, con Cavani in scadenza e il riscatto di Icardi in bilico. Aubameyang, che compirà 31 anni a giugno e ha il contratto in scadenza con l’Arsenal nel 2021, non convince pienamente l’Inter per una questione d’età.

Sul taccuino del club nerazzurro ci sono anche Timo Werner del RB Lipsia (ma la concorrenza è spietata con Liverpool, Juve, Real Madrid, Bayern Monaco e Tottenham su di lui), Anthony Martial del Manchester United e Gabriel Jesus del Manchester City, con il brasiliano anche nel mirino della Juve.