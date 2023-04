Barella, l’Inter non ha dubbi sul futuro: “Questo il ruolo che Nicolò avrà”

Lui che si esalta in gare così: siamo a tre gol in questa edizione della Champions, otto in totale in stagione, un record personale

"Non è un caso che l’Inter giri insieme a Barella. Lui che si esalta in gare così — siamo a tre gol in questa edizione della Champions, otto in totale in stagione, un record personale —, sfrutta nel modo giusto la sua elettricità, contagia gli altri con l’esempio. Nasconde le sbracciate e le proteste, il suo lato peggiore. Si trasforma nel capitano del futuro, un ruolo che in società gli vedono cucito su misura: contratto fino al 2026, leader designato insieme a Lautaro".