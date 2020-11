Gds – Per Conte, Barella è ciò che Vidal era nove anni fa. La leggenda racconta che quando…

Inizio di stagione straordinario per Nicolò Barella. Il centrocampista è pilastro non solo dell’Inter, ma anche della Nazionale di Roberto Mancini. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, oggi, per Conte, Nicolò è ciò che Vidal era nove anni fa: argilla da plasmare.

“Un prospetto di campione da costruire. La leggenda racconta che quando a Torino il tecnico vide per la prima volta quel tornado cileno iniziò davvero a credere di strappare lo scudetto a Ibra. Nonostante certe differenze rispetto ad Arturo, Nicolò ha avuto un impatto simile sull’Inter contiana e vuole regalare al suo allenatore un titolo vinto in rimonta come nel 2012”.

(Gazzetta dello Sport)