Bonolis: “Hernandez, troppe sceneggiate. Meglio Dimarco. Perché la Juve può giocare in Coppa?”

Paolo Bonolis, noto tifoso dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio Fuori Campo durante la trasmissione Fuori Gioco, condotta da Gianluca Vitale. "Quanto sono felice per il Derby? Sto particolarmente bene - ha ammesso - E' stata una partita vinta sotto tutti gli aspetti. E' tutto lieto, fino ad ora. Ci sono cose per le quali stiamo ancora lottando, come la Coppa Italia e la Champions. Scudetto? In campionato concorriamo per un posto in Champions League; lo stesso discorso vale per la Roma, la Lazio ed il Milan. Onestamente, il Napoli dovrebbe perdere troppe partite e le altre dovrebbero vincerle tutte senza perdere mai. Insomma, diventa complicato. Aritmeticamente è ancora possibile, ma altamente improbabile. Do un 2% di possibilità ai nerazzurri di vincere questo Scudetto, o qualcosa del genere".