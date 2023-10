Bonolis: “Mourinho sarà sempre un idolo a Milano. Frattesi incandescente. Su Lukaku…”

Intervistato da Calciostyle, Paolo Bonolis ha parlato di Inter-Roma. A due giorni dalla gara, l'attenzione è in particolare sul ritorno di Romelu Lukaku a San Siro: "L'Inter è stata impegnata in Champions League, la Roma in Europa League, quindi entrambe le squadre risentiranno nelle gambe queste partite, perciò dipenderà dalla reazione della formazione di Inzaghi. Mourinho è stato espulso nell’ultima giornata, probabilmente sarà in tribuna, parlerà con la panchina tramite i mille meccanismi tecnologici a disposizione, sarà comunque ben presente. A Milano sarà un idolo per sempre, dopo quello che ha fatto con noi nel 2010”.

“Lukaku è un discorso differente rispetto allo Special One. La situazione è stata particolarmente complessa, francamente non carina, e i tifosi sfogheranno la loro delusione. La coppia Lukaku-Lautaro non c’è, c’è stata. Attualmente Thuram-Lautaro sono ottimi insieme ma reggono in funzione dei 9 dietro che gli danno sostegno. Senza i nove dietro, che praticano un gioco importante per la coppia, ogni coppia scoppia, c’è poco da fare. Frattesi mi piace tantissimo… incandescente. Gli verrà dato lo spazio che riterrà più opportuno in base ai meccanismi della squadra".