Calhanoglu: “Contano solo i tre punti, noi siamo l’Inter. Tifosi? Nostro dodicesimo uomo”

Le parole del giocatore nerazzurro ai microfoni di Inter TV

Le parole di Hakan Calhanoglu ai microfoni di Inter TV prima della sfida con la Juventus: "Sono emozionato, questa partita è molto importante non solo per noi. Lo è per i tifosi e per il club. L'abbiamo preparata molto bene. Speriamo di fare una bella partita. Conta solo una cosa: i tre punti. Loro non hanno iniziato molto bene, ma sappiamo che la Juventus è la Juventus. Sono forti, hanno giocatori di qualità. Abbiamo preparato bene la partita, siamo pronti e noi siamo l'Inter. Sappiamo cosa dobbiamo fare sul campo. Tifosi? Loro sono il nostro dodicesimo uomo, siamo contenti che siano qui. Speriamo di regalargli i tre punti".