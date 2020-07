Julio Cesar, Giuseppe Bergomi, Esteban Cambiasso e Diego Milito sono i quattro giocatori che entrano nella Hall Of Fame nerazzurra. L’ex portiere nerazzurro commenta con gioia la notizia: “Il mio cuore è pieno di felicità: solo voi, tifosi nerazzurri, potevate farmi questo regalo. Non smetterò mai di ringraziarvi, davvero, dal profondo del cuore. Per sempre Forza Inter!”.

(inter.it)