Altro che mercato, Conte inizia il 2020 con un sorriso gigante. Anzi due e immediati

Antonio Conte esulta. E il mercato, stavolta, non c’entra. Domani l’Inter si raduna e inizia a preparare la trasferta di Napoli in campionato. E il tecnico nerazzurro potrà finalmente sorridere guardando l’infermeria.

La sorpresa più gradita

Domani Barella e Sanchez torneranno a lavorare insieme ai compagni, assicura Tuttosport. Al momento è previsto che faranno regolarmente parte della lista dei convocati per la trasferta di Napoli, penultima giornata di andata la sera della Befana. Sarà un giro di boa difficilissimo per i nerazzurri che, cinque giorni dopo l’impegno del San Paolo, saranno attesi dalla sfida con l’Atalanta a San Siro. Staff tecnico e medico valuteranno le risposte di Barella e Sanchez agli allenamenti in gruppo e nei giorni successivi sarà fatto il punto della situazione. Ma per Conte è già un’ottima notizia avere alternative in rosa dopo una volata a dicembre 2019 quasi in apnea con gli uomini contati.