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Archiviata la lunga sosta per le Nazionali, riparte il campionato di Serie A: la capolista Inter ospita a San Siro il Parma, fresco di cambio allenatore. I nerazzurri hanno una certezza in attacco: Marcus Thuram, rimasto a lavorare ad Appiano Gentile e certo di una maglia da titolare. Così scrive il Corriere dello Sport: "Il Parma evoca dolci ricordi. L'anno scorso fu la partita scudetto. Era il 3 maggio: 2-0 e via ai festeggiamenti. Oggi, invece, è una gara che nasconde più di un'insidia. La principale è che c'è stato un avvicendamento sulla panchina degli emiliani: salutato Cuesta, ora guida Gilardino. Significa affrontare un avversario senza riferimenti, tutto da scoprire. In aggiunta c'è l'incognita del dopo-sosta, con la novità che stavolta lo stop è stato di tre settimane e non due. La Pinetina si è svuotata a metà, poi i nazionali sono rientrati a scaglioni. Obbligatorio, quindi, valutare forze e stanchezza. Chiaro che siano favoriti i giocatori che sono rimasti a Milano. E tra questi c'è proprio Thuram".

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"Oggi contro il Parma, Thuram potrebbe ritrovarsi "orfano" del Toro. E, quindi, nel caso, toccherà a lui guidare l'attacco. L'argentino, infatti, è stato l'ultimo a rientrare in Italia, giovedì ha fatto appena un paio di corsette, per poi dedicarsi ad un lavoro defaticante, solo ieri ha svolto un allenamento completo. E per di più è reduce da un volo transoceanico, senza dimenticare il fuso da smaltire. Insomma, la decisione definitiva, come al solito, Chivu la prenderà soltanto oggi. Ma Lautaro è candidato alla panchina, con Esposito favorito per affiancare Thuram. Gli exploit in maglia azzurra hanno certamente caricato Pio. A differenza di Bonny, che con la Costa d'Avorio continua a far fatica. Anche per questo, forse, l'ex Parma parte dietro".