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Cristian Chivu dovrà entro poche ore sciogliere i dubbi di formazione su Inter-Parma. Ieri non si è sbilanciato di certo, ma dall'allenamento ha ricevuto indicazioni preziose. Ne parla anche la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Si legge infatti sul quotidiano:

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"Nel suo derby personale contro l’ex milanista Gilardino, il tecnico dell’Inter aveva pensato di risparmiare i più spremuti dalle amichevoli e dai viaggi, soprattutto in attacco, poi però la giornata di Serie A è tornata all’orizzonte e la truppa nerazzurra si è ritrovata di nuovo ad Appiano: ieri Chivu ha così potuto fare dal vivo altre riflessioni e ha messo tra parentesi il turnover immaginato.

Gli è bastato rivedere da vicino l’energia contagiosa di Lautaro: sui muscoli e la testa del capitano non hanno pesato le 13 ore di volo e le tre amichevoli giocate da titolare in patria, anzi, se possibile, la sacra maglia dell’Albiceleste ha acceso ancora di più i sentimenti. Martinez aveva bisogno di mettersela addosso dopo l’onta della finale Mondiale passata in panchina – non la dimenticherà tanto facilmente –, poi la celebrazione religiosa per Messi ha fatto il resto. Con un allenamento intero fatto come si deve l’argentino ha tentato il tecnico: riconnetterlo a Thuram nella solita ThuLa sarebbe il modo migliore per tenere alte le antenne contro gli emiliani".