CdS – Correa, oggi le visite con il Marsiglia: dettagli definiti con Inter e agente

Con Alexis Sanchez in procinto di tornare ufficialmente all'Inter, Joaquin Correa è pronto a fare il percorso inverso, prendendo il posto del cileno al Marsiglia : il Tucu nella giornata di oggi sosterrà le visite mediche con i francesi, dopo essersi allenato a parte ieri ad Appiano Gentile. Così scrive il Corriere dello Sport: "Quella con il club francese è stata una trattiva lampo, che ha avuto l'accelerazione decisiva nella serata di mercoledì. Nel momento in cui il Tucu si è convinto, infatti, il Marsiglia ha affondato il colpo, trovando rapidamente l'intesa con l'Inter.

L'operazione si è chiusa con la formula di un prestito oneroso da 2 milioni di euro, con riscatto condizionato alla qualificazione alla prossima Champions della squadra transalpina. Con il pass per l'Europa più prestigiosa, allora la cessione di Correa sarà definitiva e, nelle casse di viale Liberazione, finiranno altri 10 milioni. Il Marsiglia, però, avrà comunque la possibilità di acquistare l'argentino anche senza Champions, ma in quel caso, per esercitare il diritto di riscatto, serviranno 13 milioni.