CorSera – Inter meno brillante? Squadra con età media tra le più alte in Serie A

"Prima di tornare nello stadio dove in primavera ha giocato una delle partite più assurde della sua stagione (tante occasioni fallite, alcune in modo clamoroso e pareggio della Salernitana per papera di Onana), l’Inter deve dribblare le prime ombre di una stagione illuminata a giorno dal derby stravinto: l’erroraccio di Sommer, una fase difensiva improvvisamente in affanno, una sensazione di stanchezza (anche mentale) un po’ precoce a fine settembre. E martedì prossimo c’è già una partita da non sbagliare in casa con il Benfica", scrive il Corriere della Sera.