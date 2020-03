Dal Pino: “Ecco quando la Serie A tornerà in campo. Taglio stipendi? Strada dolorosa ma…”

Il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera: ecco le parole del numero 1 della Lega.

Presidente con quale spirito affronta l’emergenza?

«Il calcio ha una responsabilità sociale che in questo momento difficile la Lega sente ancora più forte. La dimensione sportiva deve temporaneamente farsi da parte, restano le dimensioni economiche e sociali. Tutti i club stanno cercando compatti di uscire da questa crisi».

È fiducioso di poter terminare la stagione o teme che una chiusura a estate avanzata possa pregiudicare anche il prossimo campionato?

«La serie A tornerà a giocare, senza correre rischi, solo quando le condizioni sanitarie e le decisioni governative lo consentiranno. Il calcio oggi ha una sola priorità, la stessa per tutti: sconfiggere il virus tifando per i medici, gli infermieri, gli scienziati e tutti coloro che sono in prima linea in questa guerra».

La Juve ha già indicato la via sul tema stipendi. Ritiene che altri club la seguiranno?

«Una strada dolorosa, ma virtuosa e obbligata. In un momento di emergenza il senso di responsabilità da parte di tutti è fondamentale. In generale vediamo ineluttabile una revisione del modello attuale e i periodi di crisi spesso aprono opportunità uniche di innovazione e di rilancio».