Di Canio: “Xhaka? Se l’Inter vuole partire con un’ammonizione subito! Eriksen altra cosa ma…”

Si è riaperta, nelle ultime ore, la possibilità di uno scambio di prestiti tra Inter e Arsenal. Christian Eriksen sarebbe diretto a Londra e a Milano, in cambio, arriverebbe Granit Xhaka.

Capitano della nazionale svizzera, 28 anni, da quattro stagioni all’Arsenal dopo le esperienze con Basilea e Borussia Mönchengladbach, Xhaka è stato presentato da Paolo Di Canio negli studi di Sky Calcio Club.

“Si tratta di un giocatore più adatto all’Inter e al gioco di Conte rispetto a Eriksen. E’ mancino, qualità che manca nel centrocampo nerazzurro, assicura fisicità, è duro, tosto, irruento, a volte troppo. Se vuoi partire con un’ammonizione a zero dal sottopassaggio è il giocatore ideale – scherza Di Canio – ma può essere disciplinato. Gioca da tanti anni nell’Arsenal ed è comunque un giocatore di livello internazionale. Eriksen è superiore tecnicamente, anche se in Italia non lo sta dimostrando, però Xhaka può dare all’Inter qualcosa che manca in mezzo al campo”.