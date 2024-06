La trattativa tra l'Inter e il Genoa per il passaggio di Josep Martinez in nerazzurro, nonostante i rallentamenti degli scorsi giorni, prosegue

