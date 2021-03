Gds – Altro che dissoluzione, marzo mese delle novità Inter. E colpo di Stato

L'Inter smette di essere solo una squadra di pallone e diventa un brand globale. Lanciato oggi il nuovo logo nerazzurro

L'Inter ha lanciato il nuovo logo . Il club nerazzurro entra in una nuova dimensione, come racconta la Gazzetta dello Sport. Smette di essere solo una squadra di pallone e diventa un brand globale.

"I conti sono ancora in sofferenza e serve un’iniezione fresca di liquidità per portare la nave in porto senza ulteriori sofferenze, ma il fatto stesso che l’Inter cinese si apra proprio adesso a una rivoluzione simile mostra la voglia di Suning di restare al timone. Marzo poteva essere il mese della dissoluzione e, invece, è quello della novità. Insomma, le nubi ci sono ancora, ma molto meno cariche di pioggia: non è certo un caso che entro domani saranno saldate le pendenze previste per fine mese, dagli stipendi di gennaio alla rata di 13 milioni per Hakimi al Real".