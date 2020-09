Equipe – Psg nei guai, Leonardo deve vendere per 60-70 mln. Crisi Covid pesante

“Il PSG deve vendere per far quadrare i conti“. Apre così l’articolo de L’Equipe sul bilancio della squadra francese.

“Il Paris-Saint-Germain potrebbe trovarsi molto rapidamente di fronte a un grave problema se, nelle prossime settimane, non riuscirà a vendere giocatori per una cifra compresa tra i 60 ei 70 milioni di euro. Questo era l’obiettivo assegnato ad Antero Henrique, l’ex direttore sportivo, ogni estate durante il suo mandato. È anche quella che Leonardo dovrà completare quest’estate per non sbilanciare i conti del club, mentre il Psg prevede già perdite che potrebbero ammontare a 100 milioni di euro per la stagione 2020-2021 a causa della crisi sanitaria e delle partite a porte chiuse”, sottolinea il quotidiano francese.