Inter, la regia di Eriksen non è solo di qualità. Un dato smentisce tutti gli scettici

Se nella prima uscita contro la Fiorentina in Coppa Italia non aveva convinto, Christian Eriksen sta facendo vedere di fare di tutto per adattarsi al nuovo ruolo di regista davanti alla difesa. Nel derby il gol decisivo su punizione e ieri sera una prestazione di livello contro il Benevento. Caratteristiche diverse da Brozovic, il titolare a tutti gli effetti di Conte, ma Eriksen sta dimostrando di poter dire la sua in quella posizione.

Sulla sua qualità e sulla capacità di gestire il pallone non c’erano dubbi, le perplessità erano più che altro sulla poca dinamicità dell’ex Tottenham. Ma anche qui Eriksen è pronto a smentire anche i più scettici. Nella gara contro il Benevento è lui il giocatore ad aver percorso il maggior numero di km, ben 12.126. Oltre 1 km in più rispetto al compagno Perisic che ha agito da esterno e circa mezzo km in più dell’avversario Hetemaj. Di questi 12 km, sono oltre 9 quelli percorsi in corsa. Anche questo dato è superiore a tutti i giocatori scesi in campo.