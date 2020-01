Mourinho: “Eriksen gioca”. Ma lo Special One ha cambiato idea: il danese va in panchina

Christian Eriksen non sarà titolare contro il Watford, come annunciato da Jose Mourinho in conferenza stampa. Il danese, in odore di cessione all’Inter, si accomoderà infatti in panchina, malgrado le parole del suo allenatore.

L’Inter ha raggiunto l’accordo con il giocatore ormai da giorni, si attende solo l’intesa con il Tottenham per la fumata bianca e il viaggio di Eriksen a Milano per il definitivo trasferimento in nerazzurro. Malgrado gli attacchi di Mourinho di ieri sera, l’affare sembra ormai in dirittura.