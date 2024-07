"La Champions è grande motivo di orgoglio, per questo cercheremo di affrontarla nel migliore dei modi", ha detto Fabbian

Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna in prestito con diritto di riscatto e controriscatto dall'Inter, ha parlato in conferenza stampa direttamente dal ritiro di Valles, dove i felsinei si stanno preparando in vista della nuova stagione. Fabbian ha parlato del gruppo ma anche di un futuro all'Inter: