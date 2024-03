In casa Inter orosegue senza intoppi il piano di recupero dei calciatori infortunati: gruppo quasi al completo per Inzaghi, che sta man mano ritrovando tutti i suoi effettivi in vista dei prossimi impegni. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione dell'infermeria nerazzurra: "Il piano procede senza intoppi. Perché, come sperava Simone Inzaghi, per Davide Frattesi non si sono resi necessari gli esami per capire l'entità del piccolo stop muscolare all'adduttore rimediato mercoledì contro l'Atalanta. Poco più che un affaticamento giù smaltito per il centrocampista, atteso al rientro in gruppo già oggi. Con il Genoa ci sarà, dunque.