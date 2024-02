Steven Zhang sta per tornare a Milano. Il presidente dell'Inter sta anche concludendo l'accordo con Oaktree per prolungare la scadenza del prestito ottenuto nel 2021. Nessun nuovo flusso di denaro ma più tempo per restituire gli oltre 350 milioni di euro che il numero uno nerazzurro deve al fondo americano. Probabilmente, la nuova scadenza sarà fissata nel 2026.

E in ballo, per l'Inter, c'è anche la questione del main sponsor. Sembrava tutto fatto con Qatar Airways. Non è così, come svelato nei giorni scorsi in assoluta anteprima da Fcinter1908. Il mondo del betting si sta interessando pesantemente all'inter e la Gazzetta dello Sport fa un terzo nome, in corsa per sponsorizzare i nerazzurri.