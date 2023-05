SM – Gosens out, i tempi di recupero. Per Verona Inzaghi pensa a due soluzioni di emergenza

Secondo quanto riporta Sport Mediaset, Inzaghi starebbe pensando di far rifiatare Dimarco anche in vista dei prossimi impegni

L'infortunio alla spalla di Robin Gosens rappresenta un bel problema per Simone Inzaghi in vista dei prossimi impegni tra campionato e Coppe.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l'esterno tedesco dovrà stare fuori una decina di giorni, tanto che salterà sicuramente le trasferte di Verona e Roma e che, ad oggi, risulta in dubbio per il Milan. Inzaghi deve pensare a delle alternative anche per far rifiatare Dimarco.