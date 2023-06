City-Inter è anche Haaland vs Lautaro: non solo gol, cosa dicono i numeri

La sfida a distanza con Erling Haaland è scontata. Se il goleador norvegese vanta cifre spaventose, con 52 centri in altrettante partite, la punta di Bahía Blanca ha dalla sua l’esperienza maturata nelle 8 finali disputate in carriera tra Inter e Argentina pur avendo soltanto 25 anni. Ha perso solo quella di Europa League contro il Siviglia e in nerazzurro ha alzato al cielo due Coppe Italia e due Supercoppe, oltre allo scudetto messo sul petto due anni fa. Di fronte al Manchester City non ci sarà paura”, si legge.