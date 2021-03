Sole 24 Ore – Inter, c’è anche Bain Capital con l’offerta. Suning, la data per scegliere

L'offerta di Fortress sarebbe alternativa a quella di Bain Capital Credit, altro soggetto che sta negoziando soluzioni ibride

Non solo Bc Partners e Fortress , con due offerte molto diverse. Una per la maggioranza, l'altra per una quota di minoranza più il rifinanziamento del debito. La cosiddetta soluzione ibrida.

"In ogni caso sembra che una decisione sarà presa entro fine marzo, quando saranno imminenti alcune scadenze per pagamenti per alcune decine di milioni di euro: interessi sul bond in circolazione, rate di giocatori acquisiti e altro".