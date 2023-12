Inter, Bastoni sempre più vicino al rientro: la foto postata dal difensore su Instagram

Il giocatore, come anticipato da FcInter1908, non prenderà parte alla trasferta di Napoli, ma il suo rientro è sempre più vicino

Come anticipato da FcInter1908, Alessandro Bastoni non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la trasferta di Napoli. L'Inter alla fine ha deciso di non rischiare il difensore, anche perché il polpaccio è una zona delicata e Bastoni è un elemento troppo importante per la rosa di Inzaghi. Meglio attendere il pieno recupero e lo stesso difensore vede ormai la convocazione vicina. Sui social ha postato una foto dell'allenamento odierno con tanto di clessidra. Già contro l'Udinese Simone Inzaghi potrebbe contare sul giocatore.