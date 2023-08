Di Marzio – Inter, bloccato Tanganga: la situazione. Il club nerazzurro in attesa…

I soldi che non sono stati investiti per Lazar Samardzic , l'Inter potrebbe dirottarli sul difensore. Dopo aver perso Skriniar, il club nerazzurro vuole rinforzare la difesa, alla luce anche delle amichevoli estive che hanno evidenziato quanto serva un difensore a Inzaghi. Come sottolinea Gianluca Di Marzio, Japhet Tanganga resta nella lista per la difesa.

"Il club nerazzurro lo ha bloccato per qualche giorno in attesa di capire se c’è la possibilità di arrivare ad altri nomi. Il classe 1999, dunque, ha messo in stand-by altre possibili destinazioni in Premier League per capire se dalla società allenata da Inzaghi arriverà il via libera".