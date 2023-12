CdS – L’Inter vuole chiudere Buchanan a inizio gennaio: cifre e dettagli. Il City…

"Quella di un nuovo esterno, invece, è ritenuta un’assoluta necessità. Anzi, le grandi manovre sul prescelto, vale a dire Buchanan, sono già scattate. L’Inter si è già guadagnata l’apprezzamento del giocatore, che non ha nessuna intenzione di prolungare il suo contratto con il Bruges, in scadenza nel 2025. E le esclusioni nell’ultimo periodo vanno lette proprio in questo senso. Il problema, evidentemente, è presentare l’offerta giusta al club belga, che ha capito ormai di dover fare a meno del canadese, ma che vuole comunque portare a casa il massimo possibile dalla sua cessione", spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Un anno fa la richiesta del club belga era di 18 mln di euro ma ora, con la scadenza del contratto non così lontana, la quotazione è scesa a 12. "Cifra che l’Inter continua a ritenere troppo alta. Facendo leva sulla volontà del canadese, il club è pronto a metterne sul tavolo 7-8. Ovviamente con l’unica formula possibile in questo momento, vale a dire prestito con obbligo di riscatto, tenuto conto che non ci sono risorse a disposizione. Probabile che l’offerta non sia sufficiente e che occorra un mini-rilancio. L’idea, comunque, è di ottenere la fumata bianca il prima possibile, quindi già a inizio gennaio", spiega il CorSport che poi chiosa così: