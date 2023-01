Inter su Debast: uno scout nerazzurro in tribuna per Anderlecht-Anversa. Il costo…

Secondo quanto riportano in Belgio, uno scout del club nerazzurro era in tribuna per visionare il giovane difensore

Gianni Pampinella

L'Inter mette nel mirino Zeno Debast. Secondo quanto riportano in Belgio, uno scout del club nerazzurro ieri, durante Anderlecht-Anversa, era in tribuna per visionare il difensore classe 2003.

Debast, anche ieri uno dei migliori in campo, ma l'Anderlecht non ha alcuna intenzione di lasciare partire in questa sessione di mercato. Debast ha ancora un contratto fino al 2025 ed è ritenuto indispensabile dal tecnico Brian Riemer. Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare in estate con il club belga che potrebbe lasciare partire il difensore davanti a un'offerta di almeno 8 milioni di euro.

(Nieuwsblad)