Inter, domani rientrano gli italiani. Ad Appiano Asllani, Pavard e Thuram. I sudamericani…

Dopo la sosta per le nazionali, l'Inter sarà di scena in casa del Torino. Sfida delicata, soprattutto dopo il pareggio di San Siro col Bologna. Per questo motivo Inzaghi vuole tornare a lavorare il più presto con tutta la rosa. Oggi rientreranno Calhanoglu, Sommer, Dumfries e De Vrij.