Inter e Nike puntano all’eleganza: ecco la giacca 2020-21 ispirata a Prada. Il logo richiama…

L’Inter e la Nike guardano al futuro insieme. In attesa di capire i prossimi sviluppi sul fronte sponsor tecnico, il colosso statunitense ha disegnato, secondo quanto riportato dal sito specializzato footyheadlines.com, una giacca per la stagione 2020-21 che è un inno all’eleganza e al lusso di Milano. Come si può notare dalle foto seguenti, infatti, il prototipo prevede un colore nero con una fascia nerazzurra che richiama fortemente le squame del serpente, simbolo della società ma anche ispirata a una famosa borsa di Prada, azienda milanese nota in tutto il mondo. Anche sulla nuca si può notare un’ispirazione alla multinazionale: la scritta “Inter Milano dal 1908”, infatti, è un chiaro richiamo al simbolo di Prada, che recita “Prada Milano dal 1913”.

Ma non è finita qui. Il simbolo dell’Inter presente sulla giacca dovrebbe essere ispirato a quello utilizzato dal club dal 1908, anno della fondazione, al 1928. Tra tradizione e modernità, all’insegna dell’eleganza.