Inter in corsa per Iñigo Martinez: c’è l’offerta. Priorità al Barcellona, ma…

L'Inter continua a setacciare il mercato internazionale in cerca di occasioni di mercato che possano servire a rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Grande attenzione ai tanti calciatori in scadenza di contratto: tra questi, uno dei nomi segnati sull'agenda della dirigenza nerazzurra è quello di Iñigo Martinez , difensore centrale spagnolo che a giugno lascerà l'Athletic Bilbao. Il giocatore, come scrive il Mundo Deportivo, ha tante pretendenti: oltre all'Inter, che ha già presentato un'offerta, ci sarebbero anche Atletico Madrid, Napoli e Barcellona, che rappresenta la priorità di Martinez.

Futuro in blaugrana, quindi? Nulla di certo. Il club catalano deve fare i conti con il tetto salariale imposto dalla Liga, e prima di ingaggiare altri calciatori (anche se a parametro zero) deve prima risolvere alcuni casi interni, come i contratti dei vari Gavi, Araujo, Marcos Alonso e Balde. Senza dimenticare i dubbi sulle condizioni del centrale basco, che quest'anno è dovuto rimanere ai box per due mesi a inizio anno per fascite plantare. Una situazione di stallo che potrebbe favorire l'inserimento di altre società.