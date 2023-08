Repubblica – Mercato Inter, Inzaghi spinge per Ndombele: “Non a caso…”

“Simone Inzaghi spinge per avere Ndombele in prestito dal Tottenham. Il tecnico dell'Inter considera il colosso francese il tassello ideale - per esperienza, potenza, personalità - per completare il centrocampo nerazzurro, peraltro già molto forte. Non a caso, Ndombele è stato risorsa preziosa nell'ultima stagione a Napoli, quella del terzo scudetto. Trattativa in corso, l'Inter lavora per consegnare a Inzaghi un giocatore che sa come si vince in Italia e all’estero”, si legge.