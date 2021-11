E’ fatta! L’Inter è matematicamente agli ottavi di finale di Champions con un turno d’anticipo

C'è voluta un'attesa lunga dieci anni, ma alla fine ne è valsa la pena. L'Inter è matematicamente fra le prime 16 squadre d'Europa

Merito del successo dei nerazzurri a San Siro contro lo Shakhtar Donetsk per 2-0 e della successiva vittoria del Real Madrid in casa dello Sheriff Tiraspol per 3-0. Un risultato affatto scontato, dopo le prime due giornate, in cui l'Inter aveva totalizzato solo un punto (sconfitta all'esordio al Meazza contro il Real e 0-0 a Kiev contro lo Shakhtar). Con un gioco spettacolare e una personalità proprio dei campioni d'Italia, però, i nerazzurri hanno reagito da grandissima squadra, mettendo in fila tre vittorie europee consecutive (due nel doppio confronto con lo Sheriff e quella di oggi contro gli ucraini).