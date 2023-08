Inter-Milan, è già tutto esaurito. Ultimi biglietti in vendita, San Siro infuocato per il derby

Mancano meno di 20 giorni, ma la corsa di biglietti per il derby tra Inter e Milan è già quasi finita. Sarà uno stadio sold out

"È già febbre da derby. A meno di 20 giorni dalla prima stracittadina della stagione, San Siro fa già registrare l’ennesimo sold out, almeno per quanto riguarda i tagliandi in dotazione dell’Inter. Impressionante il dato di richiesta dei biglietti fatto registrare dai canali ufficiali del club nerazzurro. Oggi - dalle 10.30 e fino a mezzanotte – in vendita il residuo a disposizione per i titolari di carte Mastercard e i clienti Bper, massimo due biglietti a persona. La vendita avverrà solo online su inter.it/tickets, unico canale di vendita ufficiale dove acquistare i biglietti", scrive La Gazzetta dello Sport.