Inter, fissati i rientri in gruppo di Mkhitaryan e Correa: a Istanbul ci saranno

Due rientri importantissimi in casa Inter verso la finale di Champions League, uno su tutti. Ne ha parlato oggi Tuttosport, dopo l’allenamento di ieri aperto ai media dell’Inter. A Istanbul al completo. Oggi infatti si unirà al gruppo Mkhitaryan , fuori dal 16 maggio per la distrazione muscolare al retto anteriore della coscia sinistra; domani sarà il turno di Correa .

Il centrocampista armeno, ieri seduta personalizzata, punta al posto da titolare: «Sto bene, farò di tutto per giocare questa partita: quando ho scelto l’Inter, non pensavo di venire per sedermi in panchina», ha detto Mkhitaryan verso la super sfida contro il Manchester City.