Arnautovic: “Infortunio? Tutti con me, in particolare Calhanoglu: ecco cos’ha fatto”

Intervenuto ai microfoni di Prime Video, Marko Arnautovic, centravanti dell'Inter, ha parlato così prima del match di stasera col Salisburgo: "Infortunio? Tutti mi hanno aiutato in questo periodo, non è stato facile per me: 6 settimane fuori non è una cosa bella. Mi sono stati vicini tutti, in particolare Calhanoglu: è stato sempre con me, mi chiamava e mi chiedeva come stessi. Così fa un compagno, sono molto contento di essere in questa squadra, mi ha aiutato molto. Salisburgo? Sono emozioni, tornare a casa e giocare qui: ma io gioco per l'Inter e per la maglia, vogliamo vincere. Prima e dopo siamo amici, ma quando inizia penso solo all'Inter".