Gds – Inter, negli ultimi tempi si era insinuata una tentazione. La realtà ha complicato i piani

Conte torna al passato. Dopo aver provato a cambiare provando un’Inter col trequartista, il tecnico nerazzurro torna al 352. “Eppure negli ultimi tempi si era insinuata la tentazione di “stabilizzare” un trequartista dietro alla Lu-La“, sottolinea la Gazzetta dello Sport.

“La realtà, però, ha complicato i piani e il progetto ha cambiato forma, un po’ per i soliti problemi fisici di Sensi e un po’ perché Eriksen ha buttato alle ortiche più di una occasione. Insomma, i candidati per giocare alle spalle di Lukaku e Lautaro sono diminuiti e in qualche occasione Conte ha dovuto ripiazzare Barella in posizione più avanzata. Lo spostamento di Nicolò ha dato benefici soprattutto a Vidal, ma anche Brozovic, da regista in mezzo ai due, stava benone. Come spesso capita all’Inter, però, è arrivato il virus a complicare i piani. In attesa che il croato si negativizzi, il redivivo Gagliardini è il candidato per completare il reparto con l’ex Cagliari e l’ex Barcellona”.

(Gazzetta dello Sport)