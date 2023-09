Inter, buone notizie per Inzaghi: recuperato Acerbi, ecco quando tornerà in campo

Rimasto ad Appiano Gentile durante questa sosta per le Nazionali, Francesco Acerbi ha intensificato i carichi di lavoro e adesso è pienamente recuperato: il difensore dell'Inter ha smaltito il problema al soleo della gamba destra ed è nuovamente a disposizione di Simone Inzaghi. Il suo ritorno in campo, tuttavia, non coinciderà con il derby di sabato.