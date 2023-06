Inter, obiettivo 2ª stella: Inzaghi rinnova e vuole lo Scudetto. Zhang confida…

“Ad Appiano, e forse ancor di più in Viale della Liberazione, sono convinti di aver gettato al vento lo scudetto 2021-22, scivolato a Milanello più per colpe proprie che meriti dei rossoneri; così come il terzo posto dell’ultima annata non ha soddisfatto nessuno, se non per l’importante qualificazione alla Champions 2023-24 - spiega Tuttosport -. Certo, il Napoli ha tenuto un ritmo probabilmente impareggiabile, ma la squadra che ha messo in crisi il fortissimo City doveva e poteva terminare il campionato con un distacco inferiore dalla squadra di Luciano Spalletti rispetto ai 18 punti accumulati sul traguardo (figli soprattutto delle 12 sconfitte collezionate in 38 giornate), cercando di rimanere in lizza per lo scudetto almeno fino a marzo”.